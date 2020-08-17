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أستاذ مناعة: جميع دول العالم تعمل على التوصل إلى لقاح للقضاء على كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:16 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، سبب تسجيل عدد كبير من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كورونا فيروس مستجد ولذلك تنتشر الهواجس والتوقعات، وما زال العالم يبحث عن حلول نهائية لفيروس كورونا. 

وأشار الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن هناك دولا صاحبة اقتصاد وذات علم كبير مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أصبحت تسجل أعدادا كبيرة جدا من الحالات في هذا الوقت.

واكمل رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: " تعمل كافة دول العالم على التوصل إلى لقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا ".
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