تفتح لك أبواب الخير .. علي جمعة يوصي بترديد 10 أذكار في بداية السنة الهجرية





وأوضح « جمعة »، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من ذلك ما نذكره مرارا وتكرار وسنظل على ذلك إلى ما شاء الله الكلمات العشر الطيبات: «سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، استغفر الله ، توكلت على الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله».





وأضاف أن هذا برنامج صالح لأن تطبقه من ذلك اليوم الجديد في الشهر الجديد في العام الجديد ، فيجب أن تعيش هذه العشر وأن تتدبر فيها وأن تعلم أن استغفارك إنما هو هجرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح يقول : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «من هاجر في سبيل الله ولو شبرًا من الأرض».



