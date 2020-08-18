مهنئا الرئيس والشعب بالعام الهجري الجديد .. شيخ الأزهر يدعو الشباب إلى بناء الوطن بالعمل والأمل

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول "العام الهجري الجديد".





وفي هذه المناسبة التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ، يدعو فضيلة الإمام الأكبر المسلمين جميعا للعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز قيم الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.



