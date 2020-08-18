تحرير 17 محضرًا وغلق 8 محال بدون ترخيص فى حملات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز كفر الدوار أبو المطامير المحمودية، حملات مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والأسواق والتجمعات بنطاق مدن ومراكز المحافظة وإزالة كل حالات إشغال الطريق واللافتات الإعلانية غير المرخصة لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى.





وأسفرت الحملة في مركز كفر الدوار عن تحرير ١٧ محضرا متنوعا عبارة عن محاضر بيئة وإعلانات بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية، وإزالة ٢٢٥٠ مخالفة إشغال طريق بمناطق مدخل المدينة شارع الجيش، سط البلد، شارع الجمهوية.





كما تم غلق ٨ محال تجارية مخالفة وبدون ترخيص بمركز ومدينه أبو المطامير، إزالة ٣٤ إعلانا غير مرخص بشارع ترعة صدقي والترعة بمركز ومدينة المحمودية.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحال التجارية والأسواق والتجمعات بنطاق مدن ومراكز المحافظة وإزالة كل حالات إشغال الطريق واللافتات الإعلانية غير المرخصة لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.