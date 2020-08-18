نائب محافظ القليوبية يتفقد لجنة تصالح المخالفات والمستشفى المركزى بالخصوص.. صور

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة بمدينة الخصوص وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالمرور الميدانى على كافة القطاعات بالمحافظة.







كما استمع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح للوقوف على أبرز المشكلات والعقبات التي تواجههم مؤكدا على أن الغاية الأساسية من القانون هي تحقيق السلم المجتمعي.



كما تفقد نائب المحافظ الموقع المقترح لإنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية ضمن منظومة التحول الرقمي كما تابع ملف طلاء واجهات المباني واختيار الألوان المناسبة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



وخلال جولته بمدينة الخصوص تفقد نائب محافظ القليوبية سير العمل والاستماع إلى شكاوى المواطنين شملت أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والأشعة والمعامل والصيدلية.



ووجه نائب المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأطباء المتغيبين بدون عذر مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل دائم.



واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لمتابعة نقل التراكمات إلى منطقة الدفن الصحي بشكل منتظم والتأكد من كفاءة عمل المعدات.



ويتابع حماد خلال الجولة أعمال اللجنة الفنية لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بمجلس مدينة الخصوص.