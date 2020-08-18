لنقل كابلات الكهرباء.. غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الفرات

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستغلق جزئيًا شارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان الكيت كات ابتداءً من الساعة الثانية عشر صباح غد الأربعاء وحتى الساعة الخامسة صباح ذات اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.





وأضاف راشد -في بيان اليوم الثلاثاء أن "ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع المحافظة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المنفذة لأعمال مد كابل (66 ك. ف)، والذي يستلزم قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إلى ميدان الكيت كات".





ووجه مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية، مطالبًا رئيس حي العجوزة بالمتابعة والإشراف ميدانيًا على الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للغلق والأعمال.





وفي السياق ذاته، وجه مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن على أن يبدأ التشغيل في غضون 48 ساعة.



