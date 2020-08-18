فى زمن كورونا.. الصحة: 10 نصائح لحماية مرضى السكر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 10 نصائح لمرضى السكر في زمن كورونا.





وجاءت النصائح الـ 10 كالتالي:-





ارتداء الكمامة وتحديدا في الأماكن المزدحمة.





غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.





تجنب لمس الفم م أو الأنف أو العين بأيدي غير نظيفة.





تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.





التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص وخاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده.





الحفاظ على النوم جيدا.





ممارسة رياضة المشي أو تحريك مفاصل

الجسم أثناء الجلوس.





الجلوس تحت أشعة الشمس في المنزل يوميا لمدة من 20 إلى 30 للحصول على فيتامين د.





الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الأنسولين.





تناول طعام صحي يعتمد علم الخضروات الغير نشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات.



