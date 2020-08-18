المطربة شاهيناز تخوض أول تجاربها فى تقديم البرامج بـ"حياتك بالألوان"

تخوض المطربة شاهيناز تجربة جديدة في مجال تقديم البرامج لاول مرة من خلال برنامج يذاع حاليا كل يوم سبت على قناة الحدث مع المذيعة بسنت الباجورى ويحمل البرنامج إسم "حياتك بالألوان" ويهتم بكل ماهو جديد فى مجال الديكورات والدهانات والبيت العصرى كما يهتم ايضا بأخبار الفاشون والمرأة .

وقالت المطربة شاهيناز إن ردود الأفعال كانت قوية عقب طرح اولى حلقات البرنامج يوم السبت الماضى، مشيرة إلى ان الحلقات المقبلة ستحمل عدد من المفاجئات .

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرا أغنية جديدة تحمل إسم "كنت حلفت" من البومها الجديد "حياتي احلي" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب.

والاغنية من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين ويقول مطلع الأغنية: أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني، آه ياني من اللي هيجرى لي أنا، قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري، وفي بعدك بيمسك فيّ أنا، أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة، هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية، أيوة هو بقى قلبك إبتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي، هي دي الحالة اللي جات لي أنا كنت أفتكرها يومين وتعدي.