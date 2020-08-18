محافظ جنوب سيناء لأوائل الثانوية العامة: أنتم في بداية طريق التفوق فحافظوا عليه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأوائل الثانوية العامة والازهرية أثناء تكريمهم في مكتبه بالديوان العام بالمحافظة :" انتم في بداية طريق التفوق فحافظوا عليه " مشيرا إلي المحافظة علي التفوق اصعب من الوصول إليه .





وأضاف المحافظ إنه فخور بطلاب جنوب سيناء المتفوقين في الثانوية العامة والازهرية .





وقد منح المحافظ الطلاب المتفوقين شهادة تقدير ومكافاة ٥٠٠ جنيه لكل طالب علاوة علي الف جنيه لكل طالب متفوق في بداية العام الدراسي .





وذلك في حضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربيه والتعليم بجنوب سيناء واولياء امور الطلاب

وطالب المحافظ الطلاب بالتواصل مع المحافظة .





كما أعلن المحافظ ان المنح الجامعية التي سوف تتلقاها المحافظة سوف تكون للمتفوقين والاختبارات التي تجريها تلك الجامعات .





وأوضح فودة إنه سوف يتقدم بمذكرة لوزارة التعليم العالي باستثناء جنوب سيناء من التوزيع الجغرافي للجامعات لتحقيق رغبتهم في الالتحاق بجامعات أخرى يرغبون فيها .





وفي سياق متصل التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتاتيانا كاربوفا الطالبة الروسية الاولي علي الثانوية العامة بدهب ومديرة مدرستها قائلا لها انها نموذج للكفاح والمثابرة في العلم وكرمها لتفوقها .