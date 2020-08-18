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رسالة قوية من نشأت الديهي لمخالفي البناء: محدش في البلد على رأسه ريشة.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:41 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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كـريـم الـخـطـيـب
وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة للمعتدين على أراضي الدولة والمخالفين لشروط البناء: «محدش في البلد فوق رأسه ريشة وهدف الدولة رفع الروح المعنوية للمواطن».

وقالت «الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن» إن المعتدين لم يلتزموا بالشروط التي وضعتها الدولة، وقاموا بمخالفة القانون، القرار أوقات يكون مؤلم ولكن الحكومة تعمل على حماية الدولة والمواطنين.

وأضاف نشأت الديهي أن الهدف الأساسي من اشتراطات وقرارات الحكومة هو توفير مناخ ملائم لحياة الناس وتوفير لهم فرص العمل وتعويض الأيام التي عاشها الشعب المصري تحت شعارات زائفة : «الناس مشفتش يوم خير» .

وشدد على أن الرئيس السيسي هدفه الاساسي ارضاء المواطن المصري ، مؤكدا أن  الرئيس يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الحقيقي والتصدي للفساد والفاسدين.
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