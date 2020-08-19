أهداها «الشال البدوي» .. فودة يعد بدعم الأولى على الثانوية العامة بدهب

إستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ الطالبة الروسية "تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا"الحاصلة علي مجموع 395.5 درجة 96.4 % الاولي علي مدينة دهب أدبي والسابعة علي مستوي محافظة جنوب سيناء في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 برفقتها جيهان عمر مدير مدرسة فيوتشر بدهب وهي المدرسة التي درست بها تاتيانا.





بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.





وخلال حوارها مع محافظ جنوب سيناء أعربت عن بالغ سعادتها بتكريمها ضمن أوائل الثانوية العامة صباح اليوم بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، وعن بالغ سعادتها ايضا بلقائها بالمحافظ وتشجيعه لها وقالت أنها أحببت التعليم المصري واللغة العربية.





رغم إجادتها للغة الروسية والإنجليزية والألمانية، وأرجعت تفوقها في الثانوية العامة رغم وجودها مع جدتها بمدينة دهب ووجود والدها ووالدتها بروسيا الي رغبتها في التفوق وتحقيق أهدافها ونصحت الطلاب بضرور الإعتماد علي النفس والثقة والإصرار علي التفوق والنجاح .





واشارت كاربوفا انها في فترة كورونا اعتمدت علي نفسها في المذاكرة موضحة انها تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة لحبها للادب والصحافة مشيرة أن جامعة القاهرة من الجامعات العريقة وذات الصدي والسمة الطيبة في موطنها الأصلي روسيا، مشيرة إلي انها تقرأ ادب نجيب محفوظ وكان آخر قصة قرأتها له " شهر العسل. "





واشادت كاربوفا بالمنظومة الجديدة للتعليم المصري التي لا بديل عنها حيث نعيش في عصر التقدم التكنولوجي ولا يوجد فرق كبير بين قراءة الكتب الدراسية علي الكمبيوتر او ورقيا ولكن فرصة البحث عن معلومات إضافية موجودة في الانترنت علاوة المنظومة الجديدة تقلل استهلاك وقطع الاشجار الذي يصنع منها الورق.





وقدمت كاربوفا الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لاهتمامه بها وتشجيعه لها وإستقبالها بمكتبه بعد تكريمها، وأعلنت عن رغبتها في زيارة مدينة سانت كاترين وصعودها لجبل موسي .





ومن جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته البالغة باستقباله لكاربوفا كنموذج يحتذي به مضيفا أنها مثال للتحفير لجميع طلاب مصر حيث رغم كونهتا روسيه وتعيش بعيدًا عن والديها الا أنها تفوقت وحققت اعلي الدرجات في اللغة العربية وكذا المواد الأدبية بالقسم الأدبي، بالاضافة لاصرارها علي تحقيق حلمها .

ووعد المحافظ بتقديم الدعم الكامل لها لتحقيق حلمها في الإلتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة بعد موافقة المسئولين في اطار علاقات الصداقة بين البلدين ووعدها بزيارة لسانت كاترين وتمكينها من صعود جبل موسي .





وفي ختام اللقاء قدم المحافظ الشكر لمحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومعاونيه من المديرين والمعلمين الذين ارتقوا بطلابهم ووفروا البيئة الصالحة والمناخ المناسب لصعود وظهور تلك النماذج المشرفة وحصول طلاب جنوب سيناء علي اعلي الدرجات الدراسية وتفوقهم الدراسي.





كما قدم المحافظ الشكر لمديرة المدرسة وجميع المدرسين والمعاونين بها ووعد بزيارة الي المدرسة بمدينة دهب مع بداية العام الدراسي الجديد.





وقدم المحافظ الشال السيناوي كهدية لتاتيانا ومديرة المدرسة تعبيرًا عن الاحترام والتقدير.