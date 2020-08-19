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ثقافة

الخميس.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض بعنوان (مصر تتحدى الأزمات)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا مساء الخميس ٢٠ أغسطس معرضين الأول فى السابعة بعنوان (إيف) للفنان وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية يدور حول إيف(حواء) التى يقول عنها الفنان " إنها استطاعت أن تستحوذ على مخيلتى وفرضت بهيئتها النسب والمساحات وأخضعت بملمسها قيم أجد منها خصوصية جديده ".

يذكر أن الفنان وليد جاهين دكتور بكلية فنون جميلة جامعة الاسكندرية ، شارك فى العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام ١٩٩٥ وحصل على الكثير من الجوائز وله مقتنيات فنية فى مصر، كوريا الجنوبية، ايطاليا، فرنسا، المانيا ، الامارات، انجلترا ، تونس وبولندا .

كما يفتتح رئيس الأوبرا فى السابعة والنصف مساء بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض بعنوان (مصر تتحدى الأزمات) الذى يعد المعرض السنوى السابع للجمعية المصرية لفنون الارابيسك والمشربية بمشاركة أكثر من ٣٥ فنان وفنانة حيث يعرضون حوالى ٦٠ لوحة من التصوير الضوئي ، الرسم الزيتى، الجرافيك، النحت، الخزف، والطبع على المنسوجات والتى تعبر عن الازمات والكوارث التى واجهت مصر والتى اظهرت معدن الشعب الاصيل فى مواجهتها، يستمر المعرضان حتى الخميس٢٧ اغسطس الجارى .
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