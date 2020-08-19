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توك شو

خرافات وعادات خاطئة مضرة للأطفال الرضع تقوم بها الأمهات الجدد.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:52 م
الدكتورة شيماء طلال
الدكتورة شيماء طلال
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قسم التوك شو
قدمت الدكتورة شيماء طلال أخصائي طب الأطفال، نصائح مهمة للأمهات الجدد، مؤكدة أن هناك خرافات طبية في التعامل مع الأطفال سببها يرجع إلى الجدة والأمهات وهذا يعود لعدم الخبرة في التعامل مع الأطفال وحديثي الولادة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس»  المذاع على قناة «cbc سفرة » إنه من أشهر الخرافات أن بعد ولادة الطفل يتم  إعطاؤه مياها بالسكر ليكون بديلا لـ لبن الأم، وهذا خطأ والأفضل أن يرضع طبيعي من أمه.

وأضافت شيماء طلال أنه من أبرز الشائعات أيضا شراب الرضيع حديثي الولادة مياه وهذا من الخطأ وقد يضر بالطفل، لأن 70% من الرضاعة الطبيعية مياه،  موضحة أنه يفضل إعطاء الطفل مياه بعد 6 أشهر عندما يبدأ يأكل، ومن الأخطاء الشائعة أيضا تناول الطفل الزبادي في الشهور الأولى .
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