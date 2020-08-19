خرافات وعادات خاطئة مضرة للأطفال الرضع تقوم بها الأمهات الجدد.. فيديو

قدمت الدكتورة شيماء طلال أخصائي طب الأطفال، نصائح مهمة للأمهات الجدد، مؤكدة أن هناك خرافات طبية في التعامل مع الأطفال سببها يرجع إلى الجدة والأمهات وهذا يعود لعدم الخبرة في التعامل مع الأطفال وحديثي الولادة.





وقالت خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «cbc سفرة » إنه من أشهر الخرافات أن بعد ولادة الطفل يتم إعطاؤه مياها بالسكر ليكون بديلا لـ لبن الأم، وهذا خطأ والأفضل أن يرضع طبيعي من أمه.



