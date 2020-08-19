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الحكومة: ارتداء الكمامة وعدم فتح دورات المياه بالمساجد أهم ضوابط عودة صلاة الجمعة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:34 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
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قسم التوك شو
أكد المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه تم اعتماد ضوابط صلاة الجمعة من قبل اللجنة العليا لكورونا اليوم، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة وعدم فتح دورات المياه بالمساجد أهم ضوابط عودة صلاة الجمعة.

وقال سعد  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إنه لن يسمح بدخول صلاة الجمعة دون ارتداء الكمامة وأى مخالفة تعرض الشخص لتطبيق المخالفة عليه.

وأشار إلى أن كل منظمات الصحة العالمية أشادت بالإنجاز الذي حققته مصر في تراجع معدلات الإصابة بكورونا مشددا على أن ارتداء المواطنين للكمامات أدى لتراجع الإصابات بكورونا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر قد قررت، اليوم الأربعاء، الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف، ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس.
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