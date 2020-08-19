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وزير الأوقاف: لا مخالفة شرعية فى تحديد مدة خطبة الجمعة بـ10 دقائق

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد مدة زمنية محددة لصلاة وخطبة الجمعة، موضحًا أن النبى صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، أو أى من الفقهاء، لم يضعوا مدة محددة لذلك.


وتابع "جمعة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،  أن مدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لا توجد بها أية مخالفة شرعية".



وأضاف أن التباعد فى ظل جائحة كورونا أمر ضرورى للحفاظ على النفس، وعليه تم جعل إقامة صلاة الجمعة فى المساجد الجامعة، وليس الزوايا.


 وتابع:" الزوايا لن تفتح فى صلاة الجمعة لأن تحقيق التباعد صعب فيها".


وشدد على أن الزوايا تفتقر إلى الأمن الصحى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر ودول العالم فى ظل تفشى جائحة كورونا.

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