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رياضة

نادر السيد: سيفا سبور التركي عرض مليون يورو لرمضان صبحي في الموسم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:41 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
أكد نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، أن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز كان ماديًا وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن.

وقال نادر السيد، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض في الفترة الماضية، وكانت هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب لنادي سيفا سبور التركي".
 
وأضاف "النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتبا سنويا قدره مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي".

وكشف نادر السيد، عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وتابع السيد "بولونيا الإيطالي كان يرغب فى ضم رمضان صبحي، وتحدثوا معي أمس وأبلغتهم بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز". 

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