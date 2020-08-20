تعيش هنا.. طبق طائر يكشف عن قاعدة كائنات فضائية على الأرض

رصد جسم غامض على شكل طبق قرص طائر فوق فلوريدا ، حيث ادعى الصيادون الفضائيون أنه دليل بنسبة 100 بالمائة على وجود كائنات فضائية.





تعرضت عائلة كانت تستمتع بيومها على الشاطئ في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا ، لمفاجأة غير متوقعة عندما رصدوا جسمًا على شكل قرص يطير في الهواء وما يزعمون أنه جسم غامض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وقد قام الشخص الذي رصده بسرعة بحثًا عن هاتفه وبدأ في تسجيله كمقطع فيديو، وقد يُظهر الفيديو الضبابي الكائن الأسود يتحرك بسرعة عبر الأفق





ثم أرسل الشخص الفيديو إلى شبكة UFO للتحقيق، قائلًا: "في إجازة خرجت إلى الشرفة ولاحظت جسمًا على شكل قرص أسود من مسافة بعيدة على الشاطئ فقط تحوم في مكان واحد لمدة دقيقة أو دقيقتين وهذا ما لفت انتباهي ، ثم بدأ في التحرك بعيدًا".





وأكمل قائلًا:"أمسكت بهاتفي لتسجيل هذه اللحظة ثم ظننت أنني فقدته لأن الشمس كانت مشرقة جدًا لدرجة أنني بالكاد أستطيع أن أرى أو أجلس على الشرفة، ثم لاحظت أنني عثرت على الجسم مرة أخرى ويبدو أنه يسير في نفس المكان".









تم التقاط العديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة قبالة سواحل فلوريدا على مر السنين وهذا يقنعني بوجود قاعدة غريبة قبالة ساحل مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا.





وأشار إلى أنه :"تقع القاعدة على بعد حوالي خمسة أميال من الساحل و 5 كيلومترات تحت قاع المحيط. هذا الجسم الغريب ضخم!، كما أنه قريب من حجم قارب الصيد ، 50 مترًا على الأقل ، ولكن قد يصل عرضه إلى 100 متر، إنه دليل بنسبة 100٪ على وجود كائن فضائي قبالة فلوريدا.



