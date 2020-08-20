الهجرة النبوية.. المفتي السابق يوضح كيف نعيش أحداثها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه قد دخل علينا عام هجري جديد ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام يُمن وبركة وسلام ، وعام بر وإحسان ، وعام سلم وإيمان ، وأن يبعد عن المسلمين في كافة أركان الأرض عدوان المعتدين.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وأن ينصر الإسلام والمسلمين كما نصر رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وأن يُثبّتنا على دينه ، وأن يخرج الدنيا من قلوبنا فيجعلها في أيدينا ،نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ونؤمن بالله ونصلح الأرض ونعمرها على مراده سبحانه وتعالى.



