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ديني

على جمعة: الرسول أعطى نموذجًا إنسانيًا ساميًا للتعايش مع الآخر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:19 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هية كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أعطى نموذجًا إنسانيًا ساميًا للتعايش مع الآخر في ظل الاضطهاد والتعذيب‏.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يعاملهم بالمثل‏، ‏بل قابل السيئة بالحسنة‏,، حيث تمسك بأخلاقه الرفيعة في معاملة أهل مكة من المشركين‏، وهو الذي وصفه الله- تعالى- بقوله‏: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم:4].

وتابع عض هيئة كبار العلماء أن أهل مكة كانوا - رغم تكذيبهم واضطهادهم له-‏ يأتمنونه على أشيائهم الثمينة والنفيسة‏، وقد تجلى صدق المعاملة والأمانة حين أمر -صلى الله عليه وسلم- بالهجرة من مكة إلى المدينة فترك وراءه سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-ليرد الأمانات إلى أهلها.


وأضاف المفتي السابق: " ‏ليكون مثالا فريدا في حفظ الأمانات والحرص على تأديتها لأهلها رغم عداوتهم واضطهادهم له‏, ‏مصداقا لقوله –تعالى-: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [المائدة:8].‏

ونبه أن المعاملة الحسنى في مواجهة الإساءة‏, ‏تجعل العدو صديقا‏, ‏وتكون بابا من أبواب الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين‏, ‏كما قال الله -عز وجل-‏: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصِّلت:34].‏

واختمم هذا النموذج الرائع ‏-‏ ومقامه ‏(الصبر على البلاء في التعايش مع الآخر‏)-‏ يعد مثالا يحتذى في كل زمان ومكان‏, ‏خاصة عندما يكون المسلمون أقلية في بلاد يعمل المتشددون فيها على تشويه صورة الإسلام والمسلمين‏,‏ ويحاولون اضطهادهم وإقصاءهم‏,‏ ساعتها يتذكر المسلمون أسلافهم فيقتدون بهم في التمسك بثوابت الدين الحنيف مع بسط ثقافة التعايش السلمي ومكارم الأخلاق في العالمين.‏

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