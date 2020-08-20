وزير الخارجية الإماراتي يكشف السبب الحقيقي لاتفاق السلام مع إسرائيل

أدلى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بتصريحات جديدة حول معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.









وقال قرقاش إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، حافظت على حل الدولتين.









وأضاف قرقاش، أنه منذ طرح مبادرة السلام العربية كان الخطر الأكبر على السلام هو ضم إسرائيل لأراض في الضفة ولهذا رأت الإمارات أن أفضل حل لوقفها هو ما تم.









وتابع: "ما زالت رسالتنا للفلسطينيين هي استمروا في التفاوض، لأن التغيرات على الأرض تؤثر على فرص السلام".









وجاءت تصريحات الوزير قرقاش خلال جلسة حوارية، عبر "الفيديو كونفرانس"، لمؤسسة بحثية دولية.









ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل تمثل "تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب"، مؤكدًا أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياه ساكنة، مشيرًا إلى أن "تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية".









المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديدًا على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيدًا.



