من ملعب التتش.. أحمد فتحي يغازل جماهير الأهلي مرة أخرى





ومرت شهور على هذا الخبر، ويبدو أن الأمور تتبدل فبدأ أحمد فتحي في مداعبة الجماهير من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، ويضع صوراََ له من التتش وبالقميص الأحمر.





وبعد الانقلاب على اللاعب، ظهر مناصروه من جديد مطالبين إياه بالبقاء مع النادي الأهلي، وعدم الرحيل إلى بيراميدز.





ونشر أحمد فتحي، منذ ساعات، صوره له من داخل ملعب التتش، وعلق عليها بايموشن "غمزة" مغازلاََ بها جماهير القلعة الحمراء.





وهذه ليست الصورة الأولي لـ"فتحي" بينما رفع الجوكر العديد من الصور بنفس الطريقة لكسب جمهور الأهلي مرة أخري لكن لا أحد يعلم السبب حتى الآن.

تلقى جمهور النادي الأهلي صدمة قوية منذ أشهر قليلة، بعد إعلان القلعة الحمراء إنهاء عقد أحمد فتحي لاعب الفريق، وتعاقده مع نادي بيراميدز لمدة ثلاث سنوات.