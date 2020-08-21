أمير كرارة يوجة رسالة لهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

نشر النجم أمير كرارة صورة جديدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهر أمير كرارة في الصورة برفقة هنا الزاهد و زوجها احمد فهمي و كتب معلقا علي الصورة : احلي اتنين في الدنيا ربنا يسعدكم





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ويذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل " الأختيار " بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.





تدور أحداث مسلسل " الاختيار " حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.