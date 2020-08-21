الديوان الملكي يعلن عن عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

كشف الديوان الملكي الهاشمي بالمملكة الأردنية الهاشمية عن عقد الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة ثلاثية في عمًان الأسبوع المقبل.





وذكر الديوان الملكي الهاشمي عبر صفحته علي الشبكة العنكبوتية أن القمة و التي تعقد للمرة الثالثة، ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق.





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كما أضاف أن القمة ايضا ستتناول بحث القضايا الإقليمية.





يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.