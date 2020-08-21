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فن

ياسمين عبد العزيز تعود للتمارين الرياضية بـ الجيم| شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة، من الجيم عبر حسابها على إنستجرام وكتبت:"عودة".



استعادت الفنانة ياسمين عبد العزيز ذكرياتها بصورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".



ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها منذ سنوات بقصة شعر مختلفة.



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وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.
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Back 🏋🏻‍♀️👊🏼 @karim_h_ebied

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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