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فن

صورة الفيديو من غير صوت.. علي ربيع يمازح هنا الزاهد من مسرحية "صباحية مباركة "

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:01 ص
علي ربيع و هنا الزاهد
علي ربيع و هنا الزاهد
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ميرنا محمود
نشر على ربيع  فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر علي ربيع فى الصوره برفقة هنا الزاهد من عرض مسرحية "صباحية مباركة" و كتب معلقا :نورتو المسرحيه #صباحيه_مباركه جدعه يا هنا صورتي الڤيديو من غير صوت يلا الحمد الله ترجمو انتو بقي.

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وبدأ  علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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