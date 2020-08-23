كريم فهمي: على الحلوة والمرة معاك يا أهلي

حرص الفنان كريم فهمي دعم الأهلي على عبر حسابه بتويتر، بعد مباراة القمة التى انتهت بفوز نادى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأهلى ضمن جولات بطولة الدورى العام.





وكتب كريم ":‏عشان تعيد حساباتك بتحتاج ضربة ومفيش أقوى من انك تخسر من المنافس بتاعك بس ضربة عن ضربة تفرق لما تجيلك في دوري شبه محسوم ليك احسن من انك تخسر بطوله.





وتابع ":علينا دلوقتي نعيد حسابتنا من اول مجلس الاداره لحد اصغر لعيب، مبروك لجمهور الزمالك الفوز المستحق، علي الحلوه و المره معاك يا اهلي.





يذكر ان كريم ليس وحده من علق على المبارة، فقد حرص عدد من النجوم والاعلاميين على ابداء رأيهم في المباراة.





قال الإعلامى رامى رضوان :"مبروك لنادي الزمالك .. فايلر سبب إرهاق الفريق وموت هاني ومعلول..بسبب خطة الشوط الأول.





تلات اربع فريق الأهلي مخلص وفاقد تركيزه وصحته.. هارد لك للاهلي .. ومبروك للزمالك فوز مستحق".



