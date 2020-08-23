أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 23-8-2020

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-8-2020؛ لدى البنك المركزي المصري كمتوسط عام للأسعار.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.





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الدولار يسجل 15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 22-8-2020







وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.95 جنيه للشراء و 19.07 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 20.98 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 17.52 جنيه للشراء و 17.63 جنيه للبيع

بينما وصل سعر الـ100 ين الياباني نحو 15.07 جنيه للشراء و 15.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.29 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 51.95 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.32 جنيه للشراء و 4.35 جنيه للبيع.