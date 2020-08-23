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حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن تعلن ولادة صغير باندا عملاق .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:10 م
صغير باندا
صغير باندا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "يورونيوز " ، فيديو أفادت فيه إعلان حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن عن ولادة صغير باندا عملاق .

وأعلنت حديقة حيوانات " سميثسونيان" ، في واشنطن عن ولادة "صغير باندا عملاق"، بعد أربع سنوات من آخر حمل لوالدته الباندا العملاقة مي شيانغ.

وكتبت حديقة" سميثسونيان" الوطنية للحيوانات على تويتر ، إن الأم الجديدة تظهر سلوكًا نموذجيًا لأمهات الباندا من خلال "الاعتناء بصغارها واحتضانه".

وقالت "يسعدنا أن نعلن أن مي شانغ وضعت صغيرها في الساعة 18,35 وهي تعتني بمولودها الجديد باهتمام"، لافتة إلى أن الأم وصغيرها "يبدون بصحة جيدة".

وتمكن محبو الباندا من متابعة عملية الإنجاب مباشرة عن طريق "كاميرا الباندا" التي تعرض مشاهدها على موقع حديقة الحيوانات الإلكتروني على مدار الساعة، رغم تعطّل البث في بعض الأحيان بسبب الإقبال الكبير.
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