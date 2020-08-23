مشاكل إنتاج.. حاتم فهمي يكشف لصدى البلد سر اختفائه عن الساحة الفنية

كشف المطرب حاتم فهمي سر اختفائه عن الساحة الفنية الفترة الماضية، وذلك في تصريحات خاصة لصدى البلد.





وقال فهمي: شركة الإنتاج حصل فيها مشاكل وكنت بدور علي حلول تانية، وطبعا دا محتاج سرعة في الوقت وأنا الفترة اللي جاية مقرر إني أعمل ألبوم، ولكن هينزل علي شكل أغاني "سينجل" عشان أكون موجودا على مدار السنة.





وانتهى المطرب حاتم فهمي من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك"، والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو إذ يفاضل بين الفكرتين، والأغنية من كلمات ربيع السيوفي وتوزيع رامي عبده وألحان عمر الشربيني وتنتمي إلى نوعية الأغاني الرومانسية.





يذكر أن آخر أعمال حاتم فهمي أغنية بعنوان "شفت" تم طرحها في الأشهر الماضية وحققت مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".