ضبط 1000 لتر بنزين وسولار داخل طلمبة رصيف غير مرخصة بطريق بني سويف الفيوم الجديد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.













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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين، على خلفية قيام حملة تموينية بضبط "طلمبة رصيف" مخالفة تقوم ببيع مواد بترولية بطريق بني سويف الفيوم زمام قرية بهبشين مركز ناصر، والتي كانت تم رصدها أثناء إحدى زيارات لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى "التي وجه المحافظ بتشكيلها" للوقوف على مستوى الخدمات، ومواجهة جميع صور التعديات والإشغالات المخالفة، ومواجهة جميع صور الغش التجاري، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.







