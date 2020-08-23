5 طرق للتخلص من الذباب داخل السيارة





يعد الذباب من الأشياء المقززة التي تسبب مشكلة حقيقية لقائدي السيارة، فضلًا عن أنها علامة من علامات عدم نظافة السيارة ودليل واضح على الإهمال وتعكس صورة سلبية عن صاحب السيارة.

ويقدم موقع «صدى البلد» أبرز الطرق الفعالة للتخلص من مشكلة الذباب في السيارة.





احرص دائمًا على اصطفاف السيارة في الأماكن النظيفة البعيدة تمام البعد عن القمامة، لأن الذباب يتجمع في تلك الحالة.





استخدام بودرة الاطفال على المنافذ والابواب لطرد الذباب.





أثناء الوقوف بالسيارة احرص دائمًا على البعد عن "عربيات الاكل" لأن بقايا الطعام تتسبب في جمع الذباب عليها وبالتالي سيدخل سيارتك.





هناك بعض الحيل التي يلجأ إليها السائقون وهي وضع الفلفل الحار داخل السيارة لطرد الذباب.