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فن

ده مش بوس ده تحرش.. متابعة تتنمر على صورة كريم فهمي وابنته

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:20 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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نبيل العدوى

دخل فانز الفنان كريم فهمي في مشادة مع متابعة له على موقع انستجرام بعدما قامت بالتعليق على صورته مع ابنته نعومي، قائلة: "ده مش بوس ده تحرش".

وأيضا:

جاء ذلك عندما ظهرت نعومي في الصورة وهي تقبل والدها، خلال تواجدهما بأحد الأماكن الساحلية، وعلق كريم قائلا: "أحلى بوسة من أحلى نعومي، ربنا يحفظها هي وأخواتها".

وقام عدد كبير من متابعي صفحة كريم فهمي بالرد عليها، فيما حاول شقيقه أحمد فهمي التدخل ولكن كريم رد عليه: خليك انت الناس قامت بالواجب.

وشارك كريم فهمي موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "ونحب تانى ليه".

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، سوسن بدر إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل علا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.


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