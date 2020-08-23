خلافات هالة صدقي وزوجها.. القصة الكاملة لأزمة إنكار النسب.. وتمسك الفنانة بحقها القانوني ورد اعتبارها

خلافات هالة صدقي وزوجها..
- حقيقة إنكار النسب وتمسك الفنانة بحقها القانوني ورد اعتبارها
- محامي زوجها ينسحب من جميع القضايا
منذ أن نشرت "صدى البلد" أول رد من النجمة هالة صدقي على ادعاءات زوجها وقراره برفع قضية إنكار نسب وتتسابق المواقع الصحفية لمتابعة تطورات القضية وتفاصيلها، وفي التقرير التالي نرصد أبرز ملامحها..
ظهر محامي زوج الفنانة هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.
وحذرت بعدها النجمة هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.
وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك.
وأضافت هالة صدقي "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".
بعدها بساعات أعلن صلاح السقا محامي سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقى انسحابه من القضايا التي رفعها موكله على زوجته والتى تخص إنكار النسب والتي أثارت حالة من الجدل الواسع في الايام القلية الماضية.
وأوضح صلاح السقا محامي زوج هالة صدقى خلال مؤتمر صحفي، أن موكله قام بسحب جميع القضايا التى رفعها حفاظا على أبنائه وطالب بضرورة إعلاء المصلحة العامة على الشخصية.
ولكن الفنانة هالة صدقي شددت أنها لن تتنازل عن حقها بعد تشهير زوجها بسمعتها عبر وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها رفضت الوساطة للصلح معه.
وأضافت "احترمت اختياره أنه يريد السفر إلى أمريكا ولكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات لا تغتفر".