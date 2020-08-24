إصابات كورونا في عمان تصل إلى 84509 حالة.. و الشفاء يتجاوز 93%

سجلت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت السلطات الصحية في السلطنة، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا نتذ تفشي الجائحة وصل إلى 84509 حالات.





وأضافت الصحة العمانية أن العدد الكلي لحالات الوفاة المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 637 وفاة.





وأضافت الوزراة العمانية أن إجمال عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 قد بلغ عددهم 78912 حالة، لتصل بذلك نسبة الشفاء إلى 93.3%.



