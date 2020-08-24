بسبب فيروس كورونا.. 19.6% ارتفاعا في صناعة المواد والمنتجات الكيماوية

ارتفع الرقـم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية وبلـغ 106.8 نقطة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 89.3 نقطة بارتفــاع قدره 19.6% ، جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سبب ذلك إلى زيادة الطلب على المنظفات والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

وارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ، بدون احتساب الزيت الخام والمنتجات البترولية، إلي 104.7 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 86.6 نقطة في مايو السابق له، بمعدل ارتفاع قدره 21%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه استحدث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)