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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم مع زوجها رامى رضوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت النجمة دنيا سمير غانم صورًا جديدة من حفل عشاء جمعها مع عدد كبير من الفنانين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وتصدرت صورتها مع زوجها الإعلامى رامى رضوان  في أول البوم الصور، وكتبت معلقة عليها: "تجمع جميل مع حبايبي شكرًا جدا على الضيافة الرائعة".

آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

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