الأهلي يجدد عقد ممدوح طه نجم فريق اليد 3 مواسم.. صور

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، أن ممدوح طه، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، قام بتجديد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة.





وأوضح أن تجديد عقد ممدوح طه يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات.





وشدد عبد القادر على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لرجال اليد، بقيادة طارق محروس من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب.



