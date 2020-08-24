استئناف مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر

استأنفت اليوم الاثنين اللجان الفنية والقانونية مصر والسودان وإثيوبيا أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.





ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيًا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب افريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري .



