AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استئناف مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:57 م
استئناف مفاوضات سد
استئناف مفاوضات سد النهضة
Advertisements
أمل مجدى
استأنفت اليوم الاثنين اللجان الفنية والقانونية مصر والسودان وإثيوبيا أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.

ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيًا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب افريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري .

جاء ذلك بناءًا على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.
استئناف مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر
استئناف مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة إفريقية مصغرة .. الدول الثلاث ترفع تقارير منفصلة غدا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

أول تعليق لـ رئيس الوزراء السوداني بعد انتهاء القمة المصغرة حول سد النهضة

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مبررات موقف مصر العاقل فى مواجهة «سد النهضة»

لتعارضه مع اتفاق المبادىء.. مصر تعترض على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة

مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة .. الري: إثيوبيا ليس لديها رغبة في التوصل لاتفاق عادل وملزم

وزير الرى السابق لصدى البلد: الملء الأول لسد النهضة الإثيوبى لن يؤثر على مصر

ترشيحاتنا

بهوت شورت.. زوجة عماد متعب تثير الجدل بإطلالة جريئة

متزعلوش.. رسالة من كامل الوزير للصعايدة.. وطلب من أحمد موسى واستجابة فورية

ملوش علاج جذري| مستشار "الوزراء" الطبي: مرض مؤمن زكريا نادر ولم نتلق تقريرًا بحالته

على البحر.. شاهد إيمان العاصي بإطلالة جريئة عبر انستجرام

بعد انتهاء خدمتهم.. البرلمان يوافق على حظر موظفي الضرائب من بعض التعاملات

ابتزها بصور خادشة للحياء.. القبض على لاعب بوادي دجلة لانتهاكه خصوصية فتاة على فيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال