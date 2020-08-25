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اقتصاد

بقيمة 3 جنيهات.. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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أحمد علام
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 854 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 857 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 971 جنيها إلى 976 جنيها  .
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما 890 جنيها إلى 895 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 850 جنيها إلى 854 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 729 جنيها إلى732 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 567 جنيها إلى569 جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6800 جنيها إلى6832 .400ِ ، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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