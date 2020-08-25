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اقتصاد

لأصحاب المهن الحرة.. مزايا وخطوات الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:22 ص
البنك الأهلى
البنك الأهلى
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محمد يحيي
أتاح البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر بنوك الحكومة، خدمة القرض الشخصي لعملائه الأفراد من أصحاب المهن الحرة، لمساعدتهم في تدبير احتياجاتهم المعيشية .

ويستعرض صدى البلد أبرز المزايا والخطوات لاصحاب المهن الحرة ، كالمحامين والأطباء والمهندسين وأصحاب الحرف الاخرى للحصول علي ذلك القرض.

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يتيح البنك الاهلي مبلغ تمويل القرض من 700 الف حتي مليون جنيه واحد بحد أقصي ولمدة 7 سنوات في صورة أقساط .

ويتميز القرض بوجود تأمين مجاني علي الحياة والعجز الكلي للمقترض بالإضافة لعدم وجود ضامن كشرط تعجيزي للحصول علي المبلغ التمويلي.


لكي تحصل علي القرض فينغي أن تنطبق عليك بعض الشروط من بينها ألا يقل عمرك عن 21 عاما ولا يجاوز الـــ 65 عاما حتي نهاية مدة القرض، مع وجود صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية وتكون سارية، بالإضافة لإيصال مرافق حديث  لمحل السكن أو العمل. 

كما ينبغي علي المقترض أن يرفق صورة من عقد ملكيته أو ايجاره لمقر نشاطه وصورة من صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة، و مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

بالإضافة إلي عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال)، وكشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

إتاحة القرض بالحدود التمويلية المعلن عنها سلفا، تتطلب أن يكون الحد الأدنى لبدء نشاط العميل  3 سنوات بالنسبة لعملاء البنك و 5 سنوات لغير عملاء البنك الاهلي .

تبلغ المصروفات الخاصة بملبغ القرض نحو 3% كعمولة سداد مبكر في حالة السداد النقدي و5% للسداد بطرق الاخري بالإضافة إلي أن غرامة التأخير عن سداد القسط الشهري تبلغ 20 جنيها بجانب 2% من قيمة القسط الذي لم يتم سداده.
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