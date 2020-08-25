السودان: النيل الأزرق يسجل أعلى منسوب له منذ قرن في الخرطوم

أعلن السودان اليوم الثلاثاء تسجيل منسوب النيل الأزرق في الخرطوم أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث وصل ارتفاع المياه إلى 32.‏17 متر.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، سجل أعلى ارتفاع اليوم في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل أكثر من مائة عام.





وأشارت إلى أنه في الأول من سبتمبر الماضي بلغ منسوب النيل الأزرق 17.26 متر.





وأضافت أن فيضان عام 1946 الشهير، والذي أحدث خسائر فادحة في البلاد، سجل ارتفاعًا بلغ 14.‏17 متر، أي أقل من مستوى اليوم بـ18 سنتيمترًا.





وقال مصدر في وزارة الري السودانية إن ارتفاع المنسوب في الخرطوم جاء بسبب زيادة معدل الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.





ودعا المصدر المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الأجهزة الفنية المختصة تراقب الموقف على مدار الساعة من غرفة عمليات مركزية في الوزارة.





وقبل أيام، أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان ، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، رصدت أمطارا في أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالي؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع في مناسيب نهر النيل.





وأوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن قطاع الدمازين- سنار ، سيشهد ارتفاعا في حدود 10 سم، بينما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعًا في حدود من 5 الى 10 سم، فيما يشهد قطاع الخرطوم- شندي ارتفاعًا في حدود من 5 الى 10سم، أما القطاع شندي – عطبرة سيسجل ارتفاعا في حدود 5 سم.





وأضافت أن القطاع خشم القربة- عطبرة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حدود 20 سم، بينما يشهد قطاع عطبرة- سد مروي استقرارًا، والقطاع سد مروي- الدبة سيشهد ارتفاعًا في حدود 7سم، والقطاع الدبة- دنقلا سيشهد ارتفاعًا في حدود 15 الى 20 سم.





في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان هطول أمطار غزيرة على معظم أجزاء البلاد في للفترة من 11 - ١٨ أغسطس الجاري تتراوح شدتها ما بين أمطار غزيرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد وجنوب غرب البلاد وجنوب الأواسط وأمطار غزيرة جدا في غرب السودان.



