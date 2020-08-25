4 وجهات محتملة لـ ميسي بعد إعلان رغبته فى الرحيل عن برشلونة.. تعرف عليها





رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.





ميسي يملك في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له برحيله سوى بعد دفع المبلغ، لكن إلى أين سبذهب. ميسي .





وفي هذا التقرير نعرض أبرز 4 وجهات محتملة لميسي حال رحيله عن برشلونة





- مانشستر سيتي الإنجليزي.. يدربه الإسباني بيب جوارديولا مدرب ميسي السابق ويتمتع بقوة شرائية ضخمة





- مانشستر يونايتد الإنجليزي.. بحسب إذاعة كواترو الإسبانية فأن مانشستر يونايتد تفاوض بشكل رسمي مع ميسي وهو أحد أسباب إخباره إدارة برشلونة رحيله عن الفريق، ويملك قوة شرائية كبيرة





- إنتر الإيطالي.. ارتبط اسمه كثيرًا بالتعاقد مع ميسي طيلة هذا العام، وملاكه الصينيين قادرين بحسب ما تؤكده الصحف الإيطالية على دفع قيمة شراء ميسي





- باريس سان جيرمان الفرنسي: أشارت الصحف الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان تواصل مع ميسي وكان أحد أسباب إعلانه الرحيل، ويتمتع بقوى شرائية ضخمة.

أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.