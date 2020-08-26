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رياضة

أحمد شوبير: الأهلي وجهة مشرفة.. واستهداف النادي لإسقاطه أمر طبيعي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:39 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم
علّق الإعلامي أحمد شوبير على الهجوم الإعلامي الأخير على النادي الأهلي بعد الهزيمة الأولى للفريق في مباراة القمة بالدوري المصري .

‏وغرّد أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "النادي الأهلي هو أحد قوى مصر الناعمة وطبيعي أن يكون مستهدفا لإسقاطه، الأهلي واجهة مشرقة ومشرفة وأن يظل قويًا رغم الظروف التي يمر بها العالم؛ يثير غيرة البعض".

وفاز الزمالك على الأهلي في مباراة  القمة ببطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقدم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

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وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك.

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه ، بينما أحرز الهدف الثالث أسامة فيصل .

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
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