ترامب يستعين بـ ميلانيا من أجل أصوات النساء.. والسيدة الأولى تقتبس كلمات من خطاب ميشيل أوباما

في الوقت الذي شهدت فيه شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفاضا كبيرا من قبل النساء، وخاصة مع أزمة وباء فيروس كورونا، جاء دور السيدة الأولى ميلانيا ترامب لتخاطب الشعب الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.









وفي كلمتها، تناولت ميلانيا ترامب أزمة وباء كورونا مباشرة، وكانت واحدة من قلة قليلة تحدثت عن المشاكل بشكل واضح في المؤتمر الجمهوري. بحسب وصف شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.









وقالت ميلانيا:"أريد أن أقر بحقيقة أنه منذ مارس، تغيرت حياتنا بشكل جذري. لقد اجتاح العدو غير المرئي، فيروس كورونا، بلدنا الجميل وأثر علينا جميعا..أعمق تعاطفي مع كل من فقد أحد أفراد أسرته، ودعواتي مع المرضى أو الذين يعانون. أعرف أن الكثير من الناس قلقون وبعضهم يشعر بالعجز. أريدك أن تعرف أنك لست وحدك".









وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه قبل أربع سنوات، طغت فضيحة الانتحال على خطاب ميلانيا ترامب الأول في المؤتمر، حيث كررت كلمات من خطاب ميشيل أوباما في المؤتمر قبل ثماني سنوات، وأقرت حملة ترامب بأنه تم نسخ مقتطف من خطاب السيدة أوباما وادعت أنه كان خطأ بريئًا من قبل كاتب خطابات.









هذه المرة، قالت رئيسة موظفي ميلانيا ترامب إن خطابها لم يدقق من قبل أي شخص في البيت الأبيض، وأن كل كلمة جاءت منها.









وتحدثت ميلانيا عن عدد من المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة، من العنصرية إلى إدمان المواد الأفيونية، إلى ارتفاع معدل الانتحار، كما تحدثت عن نشأتها في سلوفينيا وشكرت والديها قائلة "أنا أقف هنا بسببكم اليوم".









وأثار عقد المؤتمر من البيت الأبيض حالة من الجدل، حيث أزال الخط الفاصل بين الرئاسة والحملات الانتخابية.



