AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يستعين بـ ميلانيا من أجل أصوات النساء.. والسيدة الأولى تقتبس كلمات من خطاب ميشيل أوباما

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
في الوقت الذي شهدت فيه شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفاضا كبيرا من قبل النساء، وخاصة مع أزمة وباء فيروس كورونا، جاء دور السيدة الأولى ميلانيا ترامب لتخاطب الشعب الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.


وفي كلمتها، تناولت ميلانيا ترامب أزمة وباء كورونا مباشرة، وكانت واحدة من قلة قليلة تحدثت عن المشاكل بشكل واضح في المؤتمر الجمهوري. بحسب وصف شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.


وقالت ميلانيا:"أريد أن أقر بحقيقة أنه منذ مارس، تغيرت حياتنا بشكل جذري. لقد اجتاح العدو غير المرئي، فيروس كورونا، بلدنا الجميل وأثر علينا جميعا..أعمق تعاطفي مع كل من فقد أحد أفراد أسرته، ودعواتي مع المرضى أو الذين يعانون. أعرف أن الكثير من الناس قلقون وبعضهم يشعر بالعجز. أريدك أن تعرف أنك لست وحدك".


وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه قبل أربع سنوات، طغت فضيحة الانتحال على خطاب ميلانيا ترامب الأول في المؤتمر، حيث كررت كلمات من خطاب ميشيل أوباما في المؤتمر قبل ثماني سنوات، وأقرت حملة ترامب بأنه تم نسخ مقتطف من خطاب السيدة أوباما وادعت أنه كان خطأ بريئًا من قبل كاتب خطابات.


هذه المرة، قالت رئيسة موظفي ميلانيا ترامب إن خطابها لم يدقق من قبل أي شخص في البيت الأبيض، وأن كل كلمة جاءت منها.


وتحدثت ميلانيا عن عدد من المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة، من العنصرية إلى إدمان المواد الأفيونية، إلى ارتفاع معدل الانتحار، كما تحدثت عن نشأتها في سلوفينيا وشكرت والديها قائلة "أنا أقف هنا بسببكم اليوم".


وأثار عقد المؤتمر من البيت الأبيض حالة من الجدل، حيث أزال الخط الفاصل بين الرئاسة والحملات الانتخابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجهولون يحرقون تمثال ميلانيا ترامب فى سلوفينيا

بسبب خطابها في الحزب الديمقراطي.. ترامب يسخر من ميشيل أوباما

أوباما: ترامب غير مسئول ولا يستحق منصب الرئيس

ترشيحاتنا

مصادر لـ صدى البلد: ميسي يقترب من مانشستر يونايتد.. والسيتي يقاتل لضمه

إعلامية كويتية: تصفية حكومة السراج قريبا لهذا السبب

أشرس من القرش ولا يمكن صيدها بالخيط.. كل ما تريد معرفته عن الباراكودا

بمعدل 6 .. مصر للطيران تزيد رحلاتها اليومية إلى دولة الإمارات

والدة أسامة فيصل تكشف سر طريقة احتفاله بهدفه فى الأهلى .. صورة

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم