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أخبار البلد

غرام دبلوماسى.. مانجو الإسماعيلية تشعل تويتر السفراء الأجانب.. تفاصيل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشعلت مانجو الإسماعيلية موقع التواصل الاجتماعي تويتر بين مجموعة من الدبلوماسي الأجانب المعتدين فى مصر.
البداية كانت من حساب السفير النيوزيلندي جريس لويس في مصر  على «تويتر» حيث نشر صورة كرتونة من المانجو شكر فيها، الذي أهداه إياها، معلقًا عليها: «وصلني للتو إلى باب منزلي قادمًا من الإسماعيلية».

قبل هذه الرسالة بقليل نشر السفير جريج لويس صورة يقف فيها إلى جوار محل «فكهاني» في الإسماعيلية، وأرفق الصورة بتعليق: «في رحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية.. فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم: تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو».
وأضاف: «مصر تزرع فاكهة المانجو للتصدير منذ 150 عامًا!».

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وقام السفير الكندي في مصر جيس داتون باعادة تغريدة السفير النيوزيلندي جريس لويس في مصر  وعلّق مخاطبًا السفير النيوزيلندي: «أنتظر هديتي».

وتفاعل رواد موقع «تويتر» مع تغريدة سفير نيوزيلندا، إذ كتب حساب باسم «أيمن منصور» قائلًا: «تخيل واحدة من هذه المانجو الكبيرة مقطعة إلى نصفين ومقلّبة في زبدة نيوزيلندي مع القليل من السكر البني من أجل الكراميل. مع هذا الطبق الحلو قد تفوز بنجمة ميشلان».

وسارع السفير لويس جريس للسؤال عن الوصفات التي يمكن معها إعداد طبق «المانجو بالزبدة»، كما أيّد رأي أحد المتابعين في نوع من المانجو قائلًا: "حلوة أوي ومانجا لذيذة"

وطلب سفير أستراليا أن يتذوق المانجو المصرية.. فوعده  سفير نيوزيلاندا بصندوق هدية. 
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