غرام دبلوماسى.. مانجو الإسماعيلية تشعل تويتر السفراء الأجانب.. تفاصيل

أشعلت مانجو الإسماعيلية موقع التواصل الاجتماعي تويتر بين مجموعة من الدبلوماسي الأجانب المعتدين فى مصر.
البداية كانت من حساب السفير النيوزيلندي جريس لويس في مصر على «تويتر» حيث نشر صورة كرتونة من المانجو شكر فيها، الذي أهداه إياها، معلقًا عليها: «وصلني للتو إلى باب منزلي قادمًا من الإسماعيلية».
قبل هذه الرسالة بقليل نشر السفير جريج لويس صورة يقف فيها إلى جوار محل «فكهاني» في الإسماعيلية، وأرفق الصورة بتعليق: «في رحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية.. فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم: تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو».
وأضاف: «مصر تزرع فاكهة المانجو للتصدير منذ 150 عامًا!».
لم يقف الأمر عند هذا الحد، وقام السفير الكندي في مصر جيس داتون باعادة تغريدة السفير النيوزيلندي جريس لويس في مصر وعلّق مخاطبًا السفير النيوزيلندي: «أنتظر هديتي».
وتفاعل رواد موقع «تويتر» مع تغريدة سفير نيوزيلندا، إذ كتب حساب باسم «أيمن منصور» قائلًا: «تخيل واحدة من هذه المانجو الكبيرة مقطعة إلى نصفين ومقلّبة في زبدة نيوزيلندي مع القليل من السكر البني من أجل الكراميل. مع هذا الطبق الحلو قد تفوز بنجمة ميشلان».
وسارع السفير لويس جريس للسؤال عن الوصفات التي يمكن معها إعداد طبق «المانجو بالزبدة»، كما أيّد رأي أحد المتابعين في نوع من المانجو قائلًا: "حلوة أوي ومانجا لذيذة"
وطلب سفير أستراليا أن يتذوق المانجو المصرية.. فوعده سفير نيوزيلاندا بصندوق هدية.