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رياضة

طائرة سموحة بنات تحت 16 سنة تفوز على الجياد 2/3 فى بطولة الجمهورية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:40 م
طائرة سموحه بنات
طائرة سموحه بنات
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حسام الحارتي
فاز فريق سموحه للكرة الطائرة بنات تحت 16 سنة على نظيرة الجياد ٢/٣ فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على طاله سموحه ضمن مباريات الدور النهائي في بطولة الجمهورية .

يضم فريق سموحه كلا من : اريج محمد ، لوجين احمد ، حبيبه عبد اللطيف ، بسملة عادل ، فاطمة مراد ، هنا أيمن ، شهد محمود ، سلمى عيد ، روان محمد ، جنى أحمد ، نور خالد ، نور هشام ، لينا عبد السلام ، هنا محمد ، ايمان عمرو ، سلمى سامح ، فريدة محمد ، ملك خالد ، رنيم محمد ، ملك بدر .

يتكون الجهاز الفنى من : نعمات عبد المنعم مدير فنى ، أحمد إكرام مدرب عام ، حسن حامد إدارى الفريق ، وائل محمد مخطط أحمال ، سهيله محمد مخطط أحمال ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى رجب عبد النبى .
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