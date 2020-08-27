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رياضة

بعد تألقه أمام الجونة.. أحمد فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: راجل ويستحق التقدير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:44 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فتحي بعد تألقه في مباراة الجونة أمس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رغم خلافنا مع فتحي، لكن النهاردة تحس ان فتحي بيلعب بغل وحماس وباين قد ايه انه بيتقي ربنا في مكان عمله، رغم ان كلها فترة بسيطة ويمشي وممكن لا قدر الله يصاب بسبب حماسه، لكن نعم الرجال من يتقي الله في عمله. برافو احمد فتحي" و "‏فتحي بعد الهدف في خناقه بين القلب والعقل بسببك يا جدع ".

وقال آخرون" ‏الصورة دي محزنه أكتر ما هي مفرحة .. الواحد حزين ان لاعب زي أحمد فتحي قرر ينهي مشواره في بيراميدز وماينهيش مشواره الأسطوري مع الأهلي " و" ‏بعيدًا عن العاطفة،، احمد فتحي بيتعامل بمنتهي الاحترافية".


وأضاف آخرون" ‏خلصت فيك كل الكلام الى شوفته من غضب واستقتال على الكوره والرجوله حتى الفرحه الكبيره بالهدف بتخلينى احزن على رحيلك فتحى لازم يكمل واتمنى الاداره تغير سياستها وتكلم فتحى صدقونى حيمضي من غير ميفكر ومنه لله الى لعب فى دماغه علشان ميكملش فتحى ابو الرجولة" و "‏انا مش فاهم ازاي فعلا واحد زي فتحي يتحط في نفس الخانة مع واحد زي رمضان ..فتحي راجل ويستحق التقدير". 
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