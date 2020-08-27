بعد تألقه أمام الجونة.. أحمد فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: راجل ويستحق التقدير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فتحي بعد تألقه في مباراة الجونة أمس.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رغم خلافنا مع فتحي ، لكن النهاردة تحس ان فتحي بيلعب بغل وحماس وباين قد ايه انه بيتقي ربنا في مكان عمله، رغم ان كلها فترة بسيطة ويمشي وممكن لا قدر الله يصاب بسبب حماسه، لكن نعم الرجال من يتقي الله في عمله. برافو احمد فتحي" و "‏فتحي بعد الهدف في خناقه بين القلب والعقل بسببك يا جدع ".





وقال آخرون" ‏الصورة دي محزنه أكتر ما هي مفرحة .. الواحد حزين ان لاعب زي أحمد فتحي قرر ينهي مشواره في بيراميدز وماينهيش مشواره الأسطوري مع الأهلي " و" ‏بعيدًا عن العاطفة،، احمد فتحي بيتعامل بمنتهي الاحترافية".







