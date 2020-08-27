AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:39 ص
هيدى كرم
هيدى كرم
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة هيدى كرم بعيد ميلادها الـ 40، واستطاعت تقديم عدد من الأعمال الفنية الجيدة التي نالت بها إعجاب الجمهور.
 
سمتها جدتها "هيدي" على اسم ممثلة أجنبية تدعى "​هيدي لامار"، عشقت ​السينما​ منذ طفولتها لدرجة أنها كانت تسجل الأفلام القديمة على شرائط فيديو، وتعيد مشاهدتها مرات عديدة حتى تحفظها، فأصبح لديها مكتبة ضخمة من الأفلام وهي لا تزال طفلة.

تزوجت أثناء دراستها بالجامعة، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي كان سبب تأخر مسيرتها المهنية بشكل عام، ثم انفصلت عن زوجها ورفضت الزواج مرة أخرى خوفا على مشاعر ابنها.

وعندما بلغ ابنها نديم الرابعة من عمره بدأت هيدي كرم العمل كموديل إعلانات وكليبات، إذ شاركت بالأداء في كليب أغنية "عيني" ل​هشام عباس​ و​حميد الشاعري​، وكليب أغنية "عايزة أعرف إنت مين" للفنان المغربية سميرة سعيد.

قالت هيدي كرم في إحدى مقابلاتها التلفزيونية "أردت أن أعوّض ابني نديم عن قراري بالانفصال عن والده، حتى لا يكون "موت وخراب ديار" فقد اتخذت هذا القرار بنوع من الأنانية، حيث لم أكن أمًا مضحية لتوفر لابنها حياة أسرية مثالية، واخترت راحتي بالانفصال، وبرغم أن والده متواجد طوال الوقت وبيننا صداقة مستمرة إلا أن الطلاق بالتأكيد أثر على ابني بشكل كبير.. ولكن هذا جعلني أقرر أن أوفر كل وقتي وطاقتي له، ولم أفكر في الزواج مرة أخرى إطلاقا لكي أربيه، ولم يكن من المعقول أن أدخل إلى البيت رجلًا آخر، ولكن هذا ليس معناه أني خرجت من التجربة معقدة من الزواج". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكريات الثانوية العامة مع الفنانين.. عزيز الشافعي لـ صدى البلد: كنت من المتفوقين.. أمير كرارة: طلعت الثاني على المدرسة بمجموع 52%.. وعبد الله مشرف: كنت بسقط وبحب التمثيل

هيدي كرم: قد يكون الزوج أقل تعليما من الزوجة لكنه مثقف ومطلع.. فيديو

الإعلامية شريهان أبو الحسن تطلق الزغاريد على الهواء.. فيديو

فى ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. ناهد السباعي تكشف عدد زيجات والدها

على الموضة.. 10 صور تكشف إطلالات هيدي كرم في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

هل يجوز المسح على الجبس عند الوضوء؟

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

مظاهرات ويسكونسين.. ترامب ينشر 200 عنصر أمني لوقف أعمال العنف

فى ثانية واحدة.. تخلصى من ارتفاع ضغط الدم

أوناجم وبن شرقي يوجهان رسائل لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني

بعد عامين من الخطوبة.. عروس تتلقى خبرا صادما والسبب «خاتم ألماظ»