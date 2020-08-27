في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

تحتفل اليوم الفنانة هيدى كرم بعيد ميلادها الـ 40، واستطاعت تقديم عدد من الأعمال الفنية الجيدة التي نالت بها إعجاب الجمهور.

سمتها جدتها "هيدي" على اسم ممثلة أجنبية تدعى "​هيدي لامار"، عشقت ​السينما​ منذ طفولتها لدرجة أنها كانت تسجل الأفلام القديمة على شرائط فيديو، وتعيد مشاهدتها مرات عديدة حتى تحفظها، فأصبح لديها مكتبة ضخمة من الأفلام وهي لا تزال طفلة.





تزوجت أثناء دراستها بالجامعة، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي كان سبب تأخر مسيرتها المهنية بشكل عام، ثم انفصلت عن زوجها ورفضت الزواج مرة أخرى خوفا على مشاعر ابنها.





وعندما بلغ ابنها نديم الرابعة من عمره بدأت هيدي كرم العمل كموديل إعلانات وكليبات، إذ شاركت بالأداء في كليب أغنية "عيني" ل​هشام عباس​ و​حميد الشاعري​، وكليب أغنية "عايزة أعرف إنت مين" للفنان المغربية سميرة سعيد.



