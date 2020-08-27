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فن

بعد طرحها أغنية خليني .. الجمهور يبحث عن لطيفة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:21 ص
لطيفة
لطيفة
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آيه عاطف
تصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خليني". 

وكانت "لطيفة" قد روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويتر وكتبت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم .. بحبكم برشاا". 

الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي. 

وطرحت لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.
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