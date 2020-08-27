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رياضة

بعد تعافيه من الإصابة أمام الزمالك.. وليد سليمان ينتظم في مران الأهلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

واشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة.

وتغيب وليد سليمان بسبب الإصابة عن مباراة الجونة أمس بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وانتظم وليد سليمان في مران اليوم بعد تماثله للشفاء من «كدمة الصدر»، ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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